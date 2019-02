Δύο γκολάρες ο Λάμπρου με την Φορτούνα! (vid)

Ο Λάμπρου, που είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ, έλειψε από τα τελευταία παιχνίδια της Φορτούνα, όμως με την επιστροφή του την ανέβασε επίπεδο. Ο Έλληνας άσος πέτυχε δύο γκολάρες για το 1-0 και το 2-0 στη νίκη με 4-1 επί της Εξέλσιορ! Στα 7 τελευταία του ματς, μάλιστα, δεν είχε άμεση συμμετοχή στα γκολ της Φορτούνα μόνο στο ματς με την Άλκμααρ...

Lazaros Lamprou last seven games for @FortunaSittard:

vs Venlo

vs Heracles

vs Heerenveen

vs Alkmaar

vs Cambuur

vs De Graafschap

vs Excelsior

One of the biggest Greek talents. pic.twitter.com/5PdsaQTMW6

— FootballTalentScout (@FTalentScout) February 10, 2019