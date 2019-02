Η γίδα... το 'σκασε, έφτασε Αγγλία και τη διεκδικούν οι Κολωνία και Ζενίτ! (pics)

Το ζώο, κάπως κατάφερε – πιθανότατα από κοντινό χωράφι – να μπει στο γήπεδο της Carlisle και να κάνει βόλτες στις εξέδρες, μέχρι που αντίκρισε κόσμο μέσα σε ένα από τα μπουθ και ευτυχώς που υπήρχε κάποιος εκεί ν' απαθανατίσει τη στιγμή.

Μόλις η Carlisle ανάρτησε τη φωτογραφία στα social media, η Κολωνία (λόγω της παρουσίας ενός τράγου στο σήμα της) αλλά και η Ζενίτ έσπευσαν να τη διεκδικήσουν και να τονίσουν πως... ξέφυγε από εκείνους κι έκανε το μακρινό ταξίδι στην Αγγλία!

Our visiting goat is beginning to go viral, with claims of ownership already from @fckoeln and @fczenit_india pic.twitter.com/Nnz5wEWsI9

It appears that Hennes' one day adventure to @CarlisleCityFC has ended and he's back in Köln! #effzeh https://t.co/ITssUuXLAH

Zabolotny has gone to Carlisle to relax for a couple of days. He'll meet up with the team in Istanbul.

Currently he's checking out some non-league football. https://t.co/1erPEFBfwH

— FC Zenit India (@fczenit_india) February 9, 2019