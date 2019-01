Ο Γιάγια Τουρέ διαλέγει την καλύτερη ενδεκάδα και παίζει... 3-1-4-2! (vid)

Συγκεκριμένα ο Τουρέ συγκρίνοντας τον Μάρκες με τον Πικέ στην εκπομπή του SkySports ανέφερε: «Ο Μάρκες ήταν ένας από τους καλύτερους αμυντικούς, αλλά ο κόσμος δεν το θυμάται γιατί δεν έπαιξε στην Αγγλία. Αν θες να τον θυμηθείς, μπες στο YouTube, αλλά θεωρώ πως ήταν 10 φορές καλύτερος από τον Πικέ».

Όσον αφορά στην κορυφαία ενδεκάδα μεταξύ πρώην συμπαικτών του, ο Τουρέ επέλεξε ένα πολύ επιθετικό σχήμα (3-1-4-2) αποτελούμενο από τους: Έντερον, Κομπανί, Πουγιόλ, Μάρκες, Ινιέστα, Σανέ, Αγουέρο, Μέσι, Ανρί, Ετό και Ντρογκμπά.

"He's a tractor. If I don't pick him he will smash me"@YayaToure picks his attacking ultimate team-mate XI. pic.twitter.com/yRl6PL5iZ2

