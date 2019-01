Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο: 13 σερί χρονιές στην κορυφαία 11άδα της UEFA!

Βwin – Πλέον μπορείς να συνδυάζεις πολλές αγορές σε ένα στοίχημα από τον ίδιο αγώνα! (21+).

Το κοινό κλήθηκε να ψηφίσει την καλύτερη ενδεκάδα του 2018 για λογαριασμό της UEFA και ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε σε αυτήν. Ο Πορτογάλος σταρ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος με 13 συνεχόμενες παρουσίες σε αυτήν, ξεκινώντας από το 2004!

Ο Λούκα Μόντριτς απέσπασε τις περισσότερες ψήφους, ενώ εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την καλύτερη ενδεκάδα του 2018 από την UEFA.

HISTORY:

Cristiano Ronaldo is the first player ever to be in the UEFA #TeamOfTheYear. for a record 13 TIMES. pic.twitter.com/MAioCRM0rQ

— Cristiano Ronaldo (@TeamCRonaldo) January 11, 2019