Έμειναν να διαμαρτύρονται για γκολ στο 95', ξέχασαν να παίξουν και σκόραρε ο αντίπαλος! (vid)

Η Τζίλιγχαμ είχε τρομερά παράπονα από τον ρέφερι και τον επόπτη στις καθυστερήσεις της αναμέτρηση της Πρωτοχρονιάς, αφού ζήτησε γκολ με το οποίο θα μπορούσε να ισοφαρίσει, σε φάση που όμως υπάρχουν πολλά κορμιά πάνω στην τελική γραμμή και δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς τι συνέβη.

Ο τερματοφύλακας της Σάουθεντ έδωσε συνέχεια στο ματς τη στιγμή που οι αντίπαλοι είχαν σταματήσει να παίζουν και στην αντεπίθεση ο Μουρ έγραψε το τελικό 2-0.

Δείτε το βίντεο:

Crazy scenes in stoppage-time at Southend on New Year's Day thanks to this goal that had more plot twists than Poirot... pic.twitter.com/ztLyFcMGdf

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) January 2, 2019