Ποδαρικό με ιστορική ματσάρα στο Νότιγχαμ Φόρεστ - Λιντς! (vid)

Το απόγευμα της πρωτοχρονιάς, στο γήπεδο δίπλα στον ποταμό Τρεντ παρατάχθηκαν τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα πρωταθλητριών Ευρώπης κι ένας χαμένος τελικός. Δύο κλαμπ που συνδέθηκαν με τον τεράστιο Μπράιαν Κλαφ, δύο σύλλογοι που τα τελευταία χρόνια στριμώχνουν την ιστορία τους στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Η παράσταση που έδωσαν όμως ήταν βγαλμένη από τα καλά χρόνια, δίνοντας ελπίδα για το μέλλον.

Η Φόρεστ, αν και οδηγήθηκε στο 4' σε αναγκαστική αλλαγή (Γκεντιούρα αντί για Χέφελε) προηγήθηκε με τον Κόλμπακ στο 5' και είδε στο 42' έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της φετινής Λιντς, τον Κάλβιν Φίλιπς να δέχεται την κόκκινη κάρτα. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι παίκτες του Μπιέλσα ήταν αρκετά απειλητικοί και δεν κλείστηκαν. Έχασαν ευκαιρίες (αρκετές πριν την αποβολή), κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να πάρουν προβάδισμα μέσα σε 12 λεπτά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, χάρη στα γκολ του Κλαρκ που αλώνιζε δεξιά και του πολύ αξιόπιστου Αλιόσκι, ο οποίος ήδη από το πρώτο ημίχρονο δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων. Η αποβολή δεν έβγαλε σκοπιμότητες και χαμηλότερο ρυθμό, καθώς οι δύο ομάδες, που έχουν επιθετικούς προσανατολισμούς, έμειναν πιστές στο πλάνο τους. Και το ελεύθερο ποδόσφαιρο των Whites βοήθησε και τους Reds.

Το άγχος δεν έπνιξε όμως το City Ground. Ο Μέρφι σαν το παλιό κρασί χτύπησε από κόρνερ στο 72' και ο πολυμήχανος Μπεν Όσμπορν ήταν εκείνος που με γκολάρα στο 76' έγραψε το τελικό 4-2 για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που νίκησε για μια ακόμα φορά ομάδα από τα ψηλά της βαθμολογίας, σε μια περίοδο όπου είχαν ακουστεί αρκετά για το μέλλον του Αϊτόρ Καράνκα στον πάγκο της. Aκόμα πάντως και όταν ουσιαστικά όλα έδειχναν να έχουν χαθεί, οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω, έχοντας δύο καλές ευκαιρίες για το γκολ της «τιμής», το οποίο ωστόσο δεν ήρθε.

Έτσι, η Φόρεστ πλησίασε ξανά μια ανάσα από τις θέσεις των πλέι οφ ανόδου, ενώ η Λιντς δεν έπεσε από την κορυφή, καθώς η Νόριτς έμεινε στο 1-1 με την Μπρέντφορντ. Ωστόσο, για πρώτη φορά φέτος κάνει back to back ήττες.

What a game @NFFC v @LUFC. A of a finish to put Forest 4-2 up! #Forest #Leeds pic.twitter.com/bou922Nya9

— ConesBibsBalls (@ConesBibsBalls) January 1, 2019