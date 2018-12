Σε μια διεκδίκηση των παικτών για την κατοχή έφυγαν… κλωτσιές, δείγμα του ότι το Old Firm είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, βγάζοντας όλη τη σκληράδα και την ένταση. Οι Ρέιντζερς επικράτησαν με 1-0, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα υπό τις οδηγίες του Στίβεν Τζέραρντ.

That drop ball was something of pure beauty pic.twitter.com/vrYq1Dh2Hu

— Matt Jones (@WafcMatt3) 29 Δεκεμβρίου 2018