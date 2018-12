Ο Σάουθγκεϊτ κάνει αναρρίχηση και δίνει τρομερή συνέντευξη σε μια βουνοπλαγιά! (vids)

Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε στην πρόταση που του έγινε να απαντήσει «πλάκα μου κάνετε; Εγώ έχω πάει ημιτελικό Μουντιάλ... Τι βουνά μου λέτε;».

Θα μπορούσε να πάει απλά με το σακάκι του σε ένα στούντιο, να νοιάζεται για το πόσο καλά γράφει στην κάμερα και να θέσει... περιορισμούς για τις ερωτήσεις.

Κι όμως δεν έκανε τίποτα από τα παραπάνω.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δέχθηκε ν' αντιμετωπίσει τις μεγάλες φοβίες του, να κάνει αναρρίχηση και κατάβαση σε βουνό για χάρη μιας ιδιαίτερης τηλεοπτικής εκπομπής και να μιλήσει στον παρουσιαστή, Bear Grylls πιο ανοιχτά από ποτέ για εκείνο το χαμένο πέναλτι στα ημιτελικά του Euro '96.

Με τον καθαρό αέρα, τις σκέψεις να έρχονται με εντελώς φυσικό τρόπο, δίχως να νοιάζεται για την εικόνα του εκείνη τη στιγμή, κουρασμένος από τις... δοκιμασίες απέναντι στη φύση, με μια φόρμα και εξοπλισμό, ο Σάουθγκεϊτ σε μια από τις πιο ειλικρινείς συνεντεύξεις που έχουν δοθεί ποτέ...

«Βγήκα μπροστά δίχως να έχω κάποιο συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό μου. Δεν είχα την τεχνική για να το εκτελέσω και ειδικά υπό πίεση. Έπειτα αισθάνεσαι την ευθύνη για τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας...

Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τη ντροπή και το βάρος της ευθύνης εκείνη τη στιγμή. Ο κόσμος πλέον έρχεται στο δρόμο και μου λέει πόσο χαρούμενος είναι για το επίτευγμα του Μουντιάλ, αλλά για πολύ καιρό τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά...» ανέφερε στην εκπομπή του Bear Grylls.

