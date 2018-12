Ο απόλυτος ορισμός της φάσης που δεν θέλει να μπει γκολ! (vid)

Η AZ ξεπέρασε με τεράστια ευκολία της Τσβόλε, το βράδυ της Τρίτης με το τελικό 5-0, το σκορ είχε ήδη ανοίξει από το 10ο λεπτό και πέντε λεπτά αργότερα, ο Σέτζενς προσπάθησε με έξυπνη λόμπα να χριστεί σκόρερ.

Η μπάλα δεν ήθελε να μπει. Αυτό. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο. Βέβαια, ο... δράστης βρήκε δίχτυα στο 48' της αναμέτρησης, όμως, αυτό που συνέβη στη φάση που θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, είναι από εκείνα που σε κάνουν να πιστεύεις πως όταν δεν θέλει η μπάλα, δεν έχεις καμία τύχη...

"The ball didn't want to go in" takes on a whole new meaning.

Mats Seuntjens (AZ) against PEC Zwolle pic.twitter.com/E8yPkDBYzR

