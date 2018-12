Ακόμα τραβούν τα μαλλιά τους με την... πενταπλή χαμένη ευκαιρία! (vid)

Ούτε μια, ούτε δυο, ούτε τρεις, αλλά πέντε φορές προσπάθησαν στην ίδια φάση να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα και απέτυχαν και τις πέντε!

Τι δυνατά σουτ, τι προσπάθειες εξ επαφής, τι προβολή χαμηλά στην οποία είδαν αντίπαλο να... πέφτει με αυτοθυσία και να κοντράρει με το κεφάλι...

Κάθε απόπειρα για γκολ πήγε στο βρόντο και το παρακάτω βίντεο είναι από τα συλλεκτικά σε επίπεδο ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου...

Here’s the moment you’ve been (secretly) waiting for, the goal line scramble vs @DulwichHamletFC - as mentioned on @btsportscore by @JeffBrazier...

HOW did we not score?! pic.twitter.com/yfZd2ZTFwk

— Wingate&Finchley FC (@WinFinchleyFC) December 15, 2018