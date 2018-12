Ανατριχιάζει η mini-movie για τον Νούρι του Άγιαξ... (vid)

Με μόνιμη εγκεφαλική ζημιά και ελάχιστη επικοινωνία με το περιβάλλον και τους δικούς του ανθρώπους, ο «Άπι», όπως τον φώναζαν οι φίλοι του, παραμένει καθηλωμένος και φυσικά, ούτε σκέψη για ποδόσφαιρο μετά από εκείνο το φιλικό προετοιμασίας με τη Βέρντερ Βρέμης, το 2017...

Οι Κλάιφερτ, Φοσού Μενσά και Ντεμπελέ, θυμούνται τον άτυχο, Νούρι, τις τρομερές ικανότητές του στο γήπεδο, φροντίζουν να μαθαίνουν από τον αδερφό του και την οικογένεια του άτυχου νεαρού για πιθανή βελτίωση και ξεκαθαρίζουν ότι δεν τον ξεχνούν ούτε μια στιγμή...

Δείτε το συγκινητικό φιλμ:

Ajax’s Appie Nouri will tragically never play football again. But his friends and former team-mates are determined to make sure he’ll never be forgotten #StayStrongAppie pic.twitter.com/1xaAwMryQI

— B/R Football (@brfootball) December 12, 2018