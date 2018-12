Με... κόλπα απ' τη Λίβερπουλ, σκόραρε πίσω από το κέντρο για τη Σεντ Μίρεν! (vid)

Ο 30χρονος, πλέον, μέσος της Σεντ Μίρεν ξάφνιασε άπαντες όταν μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης της Τετάρτης είδε πως μπορούσε να αιφνιδιάσει τον γκολκίπερ των «Hibs» και δοκίμασε το πόδι του πίσω από τη σέντρα του γηπέδου και... έπραξε πολύ καλά, αφού πέτυχε τρομερό γκολ!

Το τελικό 2-2, βέβαια, μόνο καλό δεν ήταν για τη Σεντ Μίρεν που παραμένει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας...

Adam Hammill scores from inside his own half for St Mirren v Hibs pic.twitter.com/v9BOcI8zEH

— World Football Index (@WorldFootballi) December 5, 2018