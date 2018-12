«Δεν ζήτησα από τη Χέγκερμπεργκ να κάνει twerk, αλλά να χορέψει»! (vid)

Η πιο άσχημη στιγμή της βραδιάς της Δευτέρας στην εκδήλωση για την απονομή της Χρυσής Μπάλας, ήταν αυτή κατά την οποία η Άντα Χέγκερμπεργκ, παίκτρια της Λιόν, έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το αντίστοιχο βραβείο της κατηγορίας της, όμως δέχθηκε σεξιστική ερώτηση όταν άκουσε από τον παρουσιαστή να της λέει να κάνει twerk.

Εκείνη αρνήθηκε φοβερά ενοχλημένη κι αποχώρησε, με τον Μάρτιν Σόλβεϊγκ να έχει αντιληφθεί τις διαστάσεις που πήρε το θέμα και να σχολιάζει με βίντεό του στα social media:

«Θέλω να ζητήσω ειλικρινή συγγνώμη σε όσους αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι. Το θέμα μου είναι πως δεν ζήτησα να κάνει twerk, αλλά να χορέψει ένα τραγούδι του Σινάτρα. Ο κόσμος που με ξέρει 20 χρόνια, γνωρίζει πόσο σέβομαι τις γυναίκες... Ήταν ένα αστείο, αλλά κατανοώ ότι ήταν κακό αστείο».

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R

— Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018