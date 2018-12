Σεξιστική ερώτηση για... twerking στην νικήτρια της Χρυσής Μπάλας! (vid)

Η πρώτη γυναίκα νικήτρια της Χρυσής Μπάλας, Άντα Χέγκερμπεργκ δέχθηκε μια σεξιστική ερώτηση που την έκανε να εγκαταλείψει το βήμα.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ένας Γάλλος DJ που ρώτησε την παίκτρια που έχει κατακτήσει 3 φορές το Champions League αν θα το πανηγυρίσει, χορεύοντας twerk.

Δείτε την τραγική ερώτηση και βγάλτε τα συμπεράσματα σας.

First female ever to win the #BallondOr .

Absolute trash: French DJ Martin Solveig asks Ada Hegerberg to twerk after receiving the first women's Ballon d'Or award. (Love her response, though.) This is the crap female athletes deal with on a daily basis around the world.pic.twitter.com/y2TLe3v4u9

— Grant Wahl (@GrantWahl) 3 Δεκεμβρίου 2018