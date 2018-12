Θρήνος στην Λοκομοτίβ, 18χρονος πέθανε από το κρύο ύστερα από βραδινή έξοδο

Ο νεαρός μέσος της Λοκομοτίβ βγήκε για ποτό με φίλους μετά την παρουσία του στο προπονητικό κέντρο της Λοκομοτίβ για κάποιες εξετάσεις, όμως στη συνέχεια δεν απαντούσε στις κλήσεις της μητέρας του. Ο Λομάκιν βρέθηκε τελικά νεκρός σε δρόμο της Μόσχας και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αιτία θανάτου ήταν το πολικό ψύχος. Την τραγωδία επιβεβαίωσε το club της Ρωσικής πρωτεύουσας τονίζοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.

We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP

