Δείτε τις επτά απίθανες επεμβάσεις του 19χρονου γκολκίπερ της Σλάβια στο ντέρμπι με την ΤΣΣΚΑ!

A lot of talk today about Slavia Sofia's 19-year-old goalkeeper Antonis Stergiakis who pulled off a few world-class saves in yesterday's 1-0 league win over CSKA-Sofia. Here's his fantastic performance pic.twitter.com/2bFEmFN3Eq

— mshumanov (@shumansko) December 3, 2018