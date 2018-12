Ο Τίρνεϊ έγινε... οργανωτής εξέδρας μετά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ από τη Σέλτικ! (vid)

Η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς επικράτησε 1-0 της Αμπερντίν για να προσθέσει ακόμα ένα Λιγκ Καπ στη συλλογή της, έφτασε στις 7 σερί κατακτήσεις τροπαίων και το πανηγύρισε με τον κόσμο της, με τον Τίρνεϊ να... δίνει το σύνθημα παίρνοντας τη ντουντούκα των οπαδών!

Τι κι αν έβρεχε δυνατά, δεν θα του χαλούσε τίποτα τη στιγμή...

Amazing scenes in Scotland as Kieran Tierney grabs a megaphone from the Celtic fans to lead the celebrations!

A 1-0 win over Aberdeen in the Betfred Cup makes it 7 domestic competitions won in a row! pic.twitter.com/nQpqRz4zfx

