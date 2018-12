Υπερβολική σιγουριά και... αδιανόητη γκάφα από τον τερματοφύλακα της Πρέστον (vid)

Ο σκόρερ του πρώτου από τα τρία τέρματα των «μπλε» στο «St. Andrew's», ήξερε πως δεν μπορούσε ν' απειλήσει με τέτοια μπαλιά προς την εστία, που κανείς δεν ξέρει αν ήταν πάσα ή κάκιστο σουτ.

Κι όμως, ο Ντέκλαν Ρουντ είχε τόση σιγουριά και τόση απροσεξία, που περίμενε απλά τη μπάλα να φτάσει στα χέρια του κι εκεί... έγινε το τσαφ, πέρασε ανάμεσα απ' τα πόδια του και κατέληξε στα δίχτυα!

Preston goalkeeper Declan Rudd with a bit of a shocker at Birmingham today... pic.twitter.com/Xh0J7TXkoe

— Colin Millar (@Millar_Colin) December 1, 2018