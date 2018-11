Επιστροφή ΜακΚάρθι στην Εθνική Ιρλανδίας

Ο Μικ ΜακΚάρθι αναλαμβάνει ξανά τα ηνία της Εθνικής Ιρλανδίας, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 2020.

Ο ΜακΚάρθι επιστρέφει στην Ιρλανδία έπειτα από 16 χρόνια, όταν και είχε αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.

Όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας, ο ΜακΚάρθι θα είναι ο προπονητής της Εθνικής ομάδας μέχρι και το Euro 2020, όταν και θα αντικατασταθεί από τον Στίβεν Κένι, τον νυν τεχνικό της Εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών της χώρας.

Ο ΜακΚάρθι θα είναι ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει να οδηγήσει μέσω της προκριματικής φάσης την Ιρλανδία στα τελικά του Euro 2020, έχοντας στην πλάτη του την πετυχημένη πρόκριση του Εϊρε στο Μουντιάλ του 2002.

CONFIRMED The FAI are delighted to announce that Mick McCarthy is the new Ireland Manager with Stephen Kenny with taking over as U21 Manager.

Full story: https://t.co/Jwxe1142ow #COYBIG pic.twitter.com/aQdZub628Q

— FAIreland (@FAIreland) 25 Νοεμβρίου 2018