Εβρά: «Εντάξει, το παράκανα με τη γαλοπούλα...» (vid)

Ο Γάλλος μπακ, σε μια από τις πολλές στιγμές αδιανόητης και ανυπέρβλητης τρέλας, δημοσίευσε βίντεο με ωμή γαλοπούλα και φιλούσε το ωμό κρέας για να γιορτάσει τη Μέρα των Ευχαριστιών...

Έχοντας καταλάβει τον αντίκτυπο που προκάλεσε αυτό το βίντεο και τις αντιδράσεις, ανέφερε:

«Ήταν λίγο κακό... Ορισμένοι το βρήκαν αστείο, ορισμένοι το βρήκαν περίεργο, ορισμένι το βρήκαν αηδιαστικό, όλοι είμαστε διαφορετικοί, δεν είναι κακό αυτό, δόξα τω Θεώ.

Εντάξει, το παράκανα λίγο όταν έγλειψα το πόδι της γαλοπούλας...».

Watching Patrice Evra prepare a chicken has to be the strangest thing on the internet right now

IG/patrice.evra pic.twitter.com/jZKlhJ5MNj

— ODDSbible (@ODDSbible) November 21, 2018