Πρώτος Ιταλός διεθνής γεννημένος τον 21ο αιώνα ο Κιν

Ο γεννημένος στο Βερτσέλι, 18χρονο στράικερ, πέρασε στο ματς της «σκουάντρα ατζούρα» στο Γκενκ αντικαθιστώντας τον Μπεράρντι στο 62ο λεπτό και αυτή ήταν η πρώτη του συμμετοχή με το τμήμα ανδρών, ωστόσο, κατεγράφη και κάτι ακόμα πιο σημαντικό για εκείνον.

Με την παρουσία του στο παιχνίδι, έγινε ο πρώτος Ιταλός διεθνής που έχει γεννηθεί μέσα στον 21ο αιώνα και καταφέρνει να παίξει με τους άνδρες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, έχοντας δει το πρώτο φως του ήλιου την 8η Φεβρουαρίου του 2000.

Moise Kean makes his senior debut for the @azzurri at just 18 years old pic.twitter.com/7iEnS7hzqO

— Italian Football TV (@IFTVofficial) November 20, 2018