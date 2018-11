«Αρσέν, τελικά, ανέβασες ποτέ το φερμουάρ;»! (vid)

Σε μια εκπληκτική στιγμή κατά τη διάρκεια της μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε ο Αλσατός προπονητής στους Ρίτσαρντ Κις και Άντι Γκρέι, του έγινε η ερώτηση για τη συνεχιζόμενη... αποτυχία του να κουμπώσει το κλασσικό μακρύ μπουφάν που φορούσε στον πάγκο των «κανονιέρηδων» όταν το κρύο άρχισε να γίνεται τσουχτερό...

«Ναι, κι όμως βελτιώθηκα σε αυτό» απάντησε ο Βενγκέρ που γέλασε με την ερώτηση!

Δείτε το βίντεο:

The one question @richardajkeys just had to ask...

WATCH: 'Arsène Wenger in Conversation' https://t.co/u6wqLygQlE pic.twitter.com/JZCTO9Rnlc

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 18, 2018