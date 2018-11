Τρελή τούμπα οπαδού στο «Γουέμπλεϊ»! (vid)

Ολλανδία – Γαλλία με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Πιθανότατα επρόκειτο για διαγωνισμό από την FA με κάποιο δώρο, βάζοντας δυο οπαδούς να τρέξουν κρατώντας μπάλες στη γραμμή του πλαγίου άουτ, υπό το βλέμμα και του Γιουσέιν Μπολτ!

Ο ένας εκ των δύο σκόνταψε, έπεσε, αλλά κατάφερε με τούμπα να σηκωθεί αμέσως δίχως να χάσει τη μπάλα από τα χέρια του (μόνο το καπέλο άφησε πίσω) και συνέχισε την κούρσα!

Το 'σωσε ωραία πάντως...

Anyone spot the USA fan stacking it at Wembley last night?

Good recovery from the lad, to be fair! pic.twitter.com/UXfTqfOzha

— Soccer AM (@SoccerAM) November 16, 2018