Μουρίνιο με... τρελή διάθεση, τρόλαρε ρεπόρτερ και γέλασε μόνος του! (vid)

Ο κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολούθησε την αναμέτρηση των «κόκκινων διαβόλων» και αποχωρώντας από το γήπεδο αρκετή ώρα πριν από τη λήξη του ματς, είδε την κάμερα να τον περιμένει ακριβώς δίπλα στο αυτοκίνητο που θα τον έπαιρνε από το σημείο.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Μουρίνιο ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψής του κι εκείνος απάντησε: «Ο καιρός...» και γέλασε δυνατά και το χάρηκε!

You got to love his laugh:

Jose Mourinho watched 65 minutes of Belgium - Iceland yesterday.

@VTMNIEUWS : “What brings you to misty Belgium?”

Jose Mourinho: “The weather.” (laughs out loud)#mufc

— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) November 16, 2018