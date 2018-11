ΠΑΟΚ προς Πόρτο: «Πείτε χρόνια πολλά από εμάς στον προπονητή σας»! (vid)

Νέο «χτύπημα» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω των social media της, που απλά υπενθυμίζει στην Πόρτο, ότι ο προπονητής της γιορτάζει σήμερα τα 44α γενέθλιά του.

«Γεια σου Πόρτο! Να πείτε χρόνια πολλά από εμάς στον προπονητή σας Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Και τσεκάρετε μερικά από τα καλύτερα του γκολ με τον ΠΑΟΚ», γράφει στον επίσημο λογαριασμό της η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ προσθέτοντας ένα λινκ με τα καλύτερα γκολ του Πορτογάλου από την εποχή που φορούσε τη φανέλα του «Δικεφάλου».

Hey @FCPorto! Say happy birthday to your manager Sérgio Conceição from us. And check out some of his wonderful #PAOK goals here: https://t.co/gmXnLdklAS @Dugout pic.twitter.com/iciefiEEzm

