Φαν ντερ Φάαρτ: «Ο Ζλάταν μου είπε ότι θα μου έσπαγε τα πόδια»

Ο Ολλανδός άσος αποκάλυψε πως ο Ζλάταν του είχε πει ότι θα του έσπαγε τα πόδια, κάποια στιγμή, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τον Σουηδό άσο την περίοδο που αγωνίζονταν μαζί στον Άγιαξ.

«Ναι, ο Ζλάταν μου είχε πει ότι θα μου έσπαγε τα πόδια, αλλά ήταν κάτι που το είχε πει σε όλους. Είναι αλήθεια πως τα πράγματα μεταξύ μας τότε δεν πηγαίναν καλά, αλλά προτιμούσα να έχω στην ομάδα έντιμα άτομα, όπως αυτόν, ακόμα κι αν υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ μας. Αλλά δεν υπήρξε κάποια στιγμή στην οποία ήρθαμε στα χέρια, αν και γενικά δεν τα πηγαίναμε καλά», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Four Four Two ο Φαν ντερ Φάαρτ.