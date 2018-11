Τέλος το ποδόσφαιρο για τον Φαν ντερ Φάαρτ!

Ο Ολλανδός χαφ, με 109 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, από την οποία αποσύρθηκε πριν από λίγο καιρό, αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα τραυματισμού και το σκέφτηκε καλά προτού ενημερώσει τους ανθρώπους της Έσμπιεργκ για τους τίτλους τέλους που ρίχνει στην επαγγελματική ποδοσφαιρική του καριέρα.

«Ήταν δύσκολη απόφαση αλλά είναι καλύτερα έτσι... Πρέπει να σταματήσω τώρα και να κοιτάξω να κάνω σωστή αποθεραπεία. Ήρθα στην Έσμπιεργκ για να παίξω ποδόσφαιρο, όχι για να κάνω συνεχώς θεραπείες, δεν έχει πλάκα έτσι...» είπε χαρακτηριστικά.

Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα του Άγιαξ πίσω στο 2000, έπαιξε στο Αμβούργο, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Τότεναμ, τη Μπέτις, τη Μίντιλαντ και την Έσμπιεργκ, κλείνοντας άδοξα, αλλά με πολλή λογική την καριέρα του.

Στη Δανία μετακόμισε για να είναι μαζί με τη σύντροφό του, αλλά δεν του βγήκε σε καλό. Ή μάλλον, του βγήκε σε καλό από τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν μπορεί πλέον το σώμα του ν' ανταποκριθεί σε υψηλό επίπεδο και οφείλει να προσέξει περισσότερο.

Με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας έπαιξε στο Euro του 2004, του 2008 και του 2012, ενώ βρέθηκε σε δύο Μουντιάλ, το 2006 και το 2010.

Van der Vaart was a truly special talent. Sweet left foot, brilliant first touch, amazing vision and positional awareness, eye for goal. Just lacked the physical attributes to become one of best in the world in modern game. More of a 1970s player perhaps. pic.twitter.com/ZfY1DYQ1Is

— Stefan Coerts (@StefanCoerts) November 4, 2018