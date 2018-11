Έσβησαν τα φώτα και αναβλήθηκε το Φέγενορντ – Φένλο (vid)

Ο ρέφερι, αν και στην αρχή έδειχνε ήρεμος και απλά περίμενε να επανέλθει η λειτουργία των προβολέων στο γήπεδο ώστε να συνεχιστεί το ματς, έστειλε τις δύο ομάδες στ' αποδυτήρια έπειτα από ένα σημείο και εν τέλει, με το πρόβλημα να παραμένει, το παιχνίδι αναβλήθηκε.

Οι παίκτες της Φέγενορντ βγήκαν πάλι στο γήπεδο για να χειροκροτήσουν τον κόσμο τους, με τον Φαν Πέρσι, στην τελευταία του σεζόν, να κάνει ευτυχισμένο έναν οπαδό δίνοντάς του τη φανέλα του.

Hey who turned out the lights for Feyenoord? pic.twitter.com/8d8SpXQYQ5

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 5, 2018