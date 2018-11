Σοβαρός τραυματισμός και το ασθενοφόρο... χαλαρά! (vid)

Τρομακτικά σκηνικά στη Ρουμανία και στο παιχνίδι της 1ης κατηγορίας ανάμεσα στην Ιάσι και την Κραΐόβα. Ο 18χρονος Μιχάιλα τραυματίστηκε σοβαρά, έχασε τις αισθήσεις του και οι παίκτες έβαλαν τα κλάματα. Γιατρός, ποδοσφαιριστές, προπονητές, κόσμος ζητούσαν βοήθεια, αλλά το ασθενοφόρο... ήταν ακόμα παρκαρισμένο στη γωνία του σταδίου! Με πολλά λεπτά καθυστέρησης ο παίκτης διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και τα νέα είναι ευχάριστα.

Shocking injury in the Romanian league tonight. CSU Craiova's 18yo Mihaila left down after a punch. His colleagues went down in tears. Touching. The ambulance moved stupidly slow but fortunately the kid is OK. pic.twitter.com/CYMTrVeAS8

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 2, 2018