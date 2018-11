Σοκαριστικός αποκλεισμός για τη Ντιναμό με... 20 πέναλτι και «ντου» οπαδών στο πούλμαν! (vid)

Η Ντιναμό, με μόλις μια νίκη στα τελευταία 9 ματς, στη 12η θέση της βαθμολογίας, βίωσε ακόμα μια απογοητευτική βραδιά στο ματς Κυπέλλου απέναντι στην Csikszereda, ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας.

Ναι μεν οι «red dogs» έστειλαν το ματς στην παράταση με το 2-2 και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα στο εξτρά ημίωρο, ωστόσο, ισοφαρίστηκαν στο 3-3 με το οποίο η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πέναλτι κι εκεί ήρθε ο αποκλεισμός.

Χρειάστηκαν... 20 εκτελέσεις από την άσπρη βούλα για να κριθεί ο νικητής, ενώ στο τελευταίο πέναλτι κι ενώ ο Delorge νικήθηκε από τον γκολκίπερ της Csikszereda, πάνω στους έξαλλους πανηγυρισμούς κι ενώ ακόμα και η τηλεοπτική μετάδοση είχε ολοκληρωθεί, ο ρέφερι αποφάσισε να γίνει εκ νέου το χτύπημα του πέναλτι, υπήρξαν αψιμαχίες, βγήκε η κόκκινη κάρτα, όμως στην επανάληψη της εκτέλεσης, η κατάληξη ήταν ίδια!

Οπαδοί της ομάδας του Βουκουρεστίου, στην επιστροφή, εντόπισαν το πούλμαν και το σταμάτησαν, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές να παραδώσουν τις φανέλες τους!

Part 2: Protests, nerves, a red card, crowd booing. Finally, Delorge takes the penalty again for Dinamo, but Bordas saves again and sends Csikszereda (tier 3) through to the QFs of the Romanian Cup! pic.twitter.com/8SkMSw6ust

You can't see much, but in this clip Dinamo's fans stopped the team bus on his way back from Miercurea Ciuc after the Cup exit and demanded the players to hand over their shirts. pic.twitter.com/eh88o7FQvy

— Alecs Stam (@AlecsStam) November 2, 2018