Τσακώνεται με... πόρτα τουαλέτας ο Εβρά! (vid)

Ο Γάλλος πρώην μπακ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους τη νέα του... περιπέτεια που περιλαμβάνει μια πόρτα τουαλέτας, η οποία δεν σταματάει να μιλάει!

«Βούλωσέ το...» φαίνεται να λέει τη στιγμή που ακούγεται συνεχώς η φωνή από την ηλεκτρονική πόρτα όταν πλέον την κλείδωσε έχοντας βγει, ενώ εξιστορεί και το περιστατικό όπου μια κοπέλα άνοιξε τη συγκεκριμένη τουαλέτα που χρησιμοποιούσε εκείνος και σοκαρίστηκε όταν τον είδε...

"She said, Jesus Christ, I don't know if it's because she saw my bum."

Patrice Evra's toilet tales are what we live for...

