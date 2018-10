Με τρομερή μαεστρία στις κινήσεις τους οι παίκτες της Σακαβενένσε άλλαξαν 13 πάσες με φοβερή ταχύτητα, με τους αντιπάλους να ψάχνουν την μπάλα! Αυτή κατέληξε τελικά στα δίχτυα με ένα γκολ που δεν χορταίνεις όσες φορές κι αν το δεις!

Amazing goal scored by Sacavenense in the Portuguese U19 National Championship.

Guardiola, Klopp, Sarri, Nagelsmann, Tuchel & Setién would all be proud. pic.twitter.com/NoP6HhrtJz

— FootballTalentScout (@FTalentScout) 21 Οκτωβρίου 2018