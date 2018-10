Στο top-10 των σκόρερ με την εθνική Γαλλίας ο Γκριεζμάν (pic & vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Μπασκόνια - Ολυμπιακός! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης συνεχίζει... το βιολί του για το 2018 και συνεχώς πετυχαίνει πράγματα που τον κάνουν να δηλώνει πως δεν ξέρει τι άλλο θα πρέπει να κάνει για να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα.

Το βράδυ της Τρίτης στο ματς του Παρισιού απέναντι στη Γερμανία για το Nations League, σκόραρε με καταπληκτική κεφαλιά και με εκτέλεση πέναλτι για την ανατροπή και το 2-1 επί των «πάντσερ», με αποτέλεσμα να φτάσει στα 26 τέρματα με τη φανέλα με το γαλλικό εθνόσημο.

Αυτό, τον έβαλε στο top-10 των σκόρερ στην ιστορία των «τρικολόρ» ισοφαρίζοντας την επίδοση στην οποία σταμάτησε ο Σιλβέν Βιλτόρ, ενώ, έχει την ευκαιρία να προσπεράσει άμεσα τον Μπενζεμά – του οποίου η θητεία στην εθνική Γαλλίας μάλλον ολοκληρώθηκε – και τον Γιούρι Τζορκαέφ.

Δείτε τη λίστα με το top-10 των Γάλλων σκόρερ:

That's a pretty cool goal by Antoine Griezmann there pic.twitter.com/w8izZ0mLVf

— S⚽ccerapy (@soccerapy) October 16, 2018