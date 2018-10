Μπενζεμά για εθνική Γαλλίας: «Ξεχάστε με, αφήστε με ήσυχο»!

Η υπόθεση με την απερίσκεπτη συμμετοχή του σε υπόθεση εκβιασμού του Ματιέ Βαλμπουενά με ροζ βίντεο, έχει στοιχίσει πολύ ακριβά στον φορ της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού έχει κλείσει για εκείνον η πόρτα της εθνικής ομάδας.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν έχει ισχυριστεί πως οι επιλογές του βασίζονται κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου, ο Μπενζεμά έχει ξεκαθαρίσει πως για το καλό της εθνικής ομάδας θα ήταν διατεθειμένος να συνυπάρξει με τον Βαλμπουενά, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει.

Έπειτα και από τις δηλώσεις του προέδρου της FFF, Νοέλ Λε Γκρετ, για την αγωνιστική κατάσταση του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, ο τελευταίος έγραψε στα social media: «Θα ήθελα να σας ζητήσω να με αφήσετε στην ησυχία μου και να με ξεχάσετε. Η εθνική Γαλλίας είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και αυτό μπαίνει πάνω απ' όλα».

Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak

@equipedefrance

— Karim Benzema (@Benzema) October 10, 2018