Σταμάτησαν το ματς και τίμησαν τη μνήμη των 43 θυμάτων της Γένοβας στο Ιταλία – Ουκρανία (vid)

Στο «Λουίτζι Φεράρις» είχε προγραμματιστεί να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της μαύρης εκείνης μέρας του Αυγούστου όταν η γέφυρα της Γένοβας κατέρρευσε παίρνοντας τη ζωή από 43 άτομα.

Αφού, λοιπόν, πριν από το παιχνίδι είχαν κατατεθεί στεφάνια στο σημείο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και πιο συγκεκριμένα στο 43' το παιχνίδι σταμάτησε προσωρινά και άπαντες χειροκρότησαν για τους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδοξα πριν από λίγο καιρό...

The game stops on 43 minutes as both sets of players and the fans inside the Stadio Luigi Ferraris remember the victims of the Genoa bridge collapse in August.#ItalyUkraine #VMSport pic.twitter.com/wB6sGQC1pr

— Virgin Media Sport (@VMSportIE) October 10, 2018