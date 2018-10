Η ασίστ της σεζόν στην Ελβετία που... έκοψε μια ολόκληρη άμυνα στη μέση (vid)

Η Σιόν άνοιξε το σκορ στο 29' με τέρμα του Λενιάνι, ωστόσο το γκολ είναι όλο του Μπαστιέν Τομά. Ο Ελβετός μέσος με μία τρομερή κάθετη, που τη βλέπεις και δεν τη χορταίνεις, έκοψε στα δύο την άμυνα της Ξαμάξ βγάζοντας τον συμπαίκτη του τετ-α-τετ για να τελειώσει τη φάση.

Brace yourselves, here's the pass of the season.

Bastien Toma takes out 9 (!) Xamax-players with a perfectly weighted no-look through ball. A sensational pass from the 19-year old. pic.twitter.com/IeTiGJTVwr

— Oliver Zesiger (@aulit_z) 8 Οκτωβρίου 2018