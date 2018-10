Νεϊμάρ και Μπαπέ κορυφαίοι σε όλη την Ευρώπη! (pic)

Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές της ομάδας του Τούχελ, διαμόρφωσαν μόνοι τους το τελικό 5-0 επί της Λιόν, το βράδυ της Κυριακής, με τον φοβερό και τρομερό Μπαπέ να σκοράρει τετράκις σε διάστημα 13 λεπτών, από το 61' μέχρι και το 74'!

Πλέον, οι δυο τους, έχουν σκοράρει από 8 φορές και έχουν 3 ασίστ σε συμπαίκτες τους, επίδοση που τους βάζει ως συμμετέχοντες σε 11 τέρματα για την ομάδα τους μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Ο αριθμός αυτός είναι ο κορυφαίος όλων στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τους Νικολά Πέπε (Λιλ) και Εντέν Αζάρ (Τσέλσι) ν' ακολουθούν, όπως επίσης και τον Λιονέλ Μέσι που... περνάει περίεργες μέρες με τη Μπαρτσελόνα τον τελευταίο καιρό.

2 - Only 2 players have been involved in more than 10 goals in the top 5 European leagues this season, and they both play for Paris : Kylian Mbappé & Neymar. Talent. pic.twitter.com/LjYqJ6lPf6

