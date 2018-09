Ρονάλντο και Μέσι σκόραραν την ίδια μέρα σε διαφορετικά πρωταθλήματα μετά από σχεδόν δέκα χρόνια

Ήταν 25 Απριλίου του 2009 όταν για τελευταία φορά Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο είχαν σκοράρει την ίδια μέρα σε διαφορετικά πρωταθλήματα. Τότε ο Μέσι είχε βρει δίχτυα στο 2-2 της Μπάρτσα με τη Βαλένθια και ο Ρονάλντο είχε σκοράρει δύο φορές στο 5-2 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τότεναμ.

Χθες έγινε ξανά το ίδιο μετά από σχεδόν δέκα χρόνια με τον Μέσι να σκοράρει στο 2-2 με τη Χιρόνα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και τον CR7 να πετυχαίνει γκολ στο 2-0 της Γιούβε επί της Φροζινόνε.

Today was the first time since 25 April 2009 that Lionel Messi and Cristiano Ronaldo have scored on the same day in different leagues pic.twitter.com/RQqVPb2tjV

— B/R Football (@brfootball) 23 Σεπτεμβρίου 2018