Μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας, ο αμυντικός της Ουτρέχτης τον... χαϊδεύει απλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και ο παίκτης της Φέγενορντ πέφτει στο χορτάρι λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα!

Hope Steven Berghuis isn't out too long for Feyenoord pic.twitter.com/QRP2F4QlPN

— James Dart (@James_Dart) 23 Σεπτεμβρίου 2018