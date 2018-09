Η ομάδα της LeagueOne, λίγο μετά τη νίκη (2-1) επί της Γουίμπλεντον, το απόγευμα του Σαββάτου, έχοντας μάλιστα πάρει το πρώτο της «τρίποντο» για τη φετινή σεζόν, ενημέρωσε για το... χαμένο αντικείμενο ώστε να αν ο οπαδός το θελήσει πίσω, να ξέρει ότι μπορεί να το βρει...

Found: Has anybody lost their false teeth at Accrington Stanley this afternoon? They are being kept in the office! pic.twitter.com/HA66wikU74

— Accrington Stanley (@ASFCofficial) September 22, 2018