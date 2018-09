Μπάχαλο η Ντιναμό Βουκουρεστίου, ο αρχηγός βγήκε στο ημίχρονο και έπαιζε με το κινητό! (vid)

Από το κακό στο χειρότερο στο αγωνιστικό κομμάτι με πέντε ήττες σε 7 ματς, ο προπονητής, Μπράτου, οδηγείται στην απόλυτη, ο γενικός διευθυντής παραιτήθηκε και ο αρχηγός του συλλόγου Νταν Νίστορ θέλει να φύγει... χθες.

Η εκρηκτική κατάσταση έφερε ακόμα ένα κακό αποτέλεσμα από την Πολιτέχνικα, το βράδυ της Παρασκευής (1-0), με τον άνθρωπο που θα έπρεπε να φοράει και να τιμά το περιβραχιόνιο, να έχει αντικατασταθεί στην ανάπαυλα και να εμφανίζεται στο δεύτερο ημίχρονο σε μια άκρη να παίζει με το κινητό!

Chaos at Dinamo. 5 defeats in last 7 games, second worst defensive record, coach Bratu to be sacked, general manager quit, captain Dan Nistor wants to leave to FCSB. Nistor was taken off at HT last night. This is what he did in the second half. #Liga1 pic.twitter.com/8L6S1jDznv

