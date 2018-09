Ποδοσφαιρική... παρωδία ανάμεσα σε Λεχ Πόζναν και Άρκα Γκντίνια! (vid)

Στο INEA Stadion, οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με σκορ 1-0, ωστόσο, υπήρξε φάση στην οποία τόσο οι παίκτες της Λεχ Πόζναν έκαναν το ένα «τσαφ» πίσω απ' το άλλο, αλλά και αυτοί της Άρκα Γκντίνια έβγαλαν ταχύτατη αντεπίθεση που ολοκληρώθηκε με πλασέ εκτός περιοχής. Η μπάλα δεν θα κατέληξε ποτέ στα δίχτυα, μεσολάβησε αντίπαλος αμυντικός και αυτός γλίτωσε για χιλιοστά το αυτογκόλ!

Η παράνοια στο μεγαλείο της...

Polish Ekstraklasa strikes again! This time with an amazing corner from Lech Poznań, and even better counter by Arka Gdyniapic.twitter.com/qUdXCzo8lN

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) September 22, 2018