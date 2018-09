Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, φάνηκε πως τον Σακίρι δώσανε το ψηλότερο παιδί για να τον συνοδεύσει στον αγωνιστικό χώρο, που ήταν πιο ψηλό και από τον ίδιο τον Ελβετό μεσοεπιθετικό σε μια μάλλον... αμήχανη στιγμή για τον ίδιο.

Poor Shaqiri, put next to the tall mascot #ENGSUI pic.twitter.com/WJafafPJ9O

— Marc Brown (@QuestionMarc85) 11 Σεπτεμβρίου 2018