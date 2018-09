Οσα Champions League κι αν έχεις κερδίσει, όσες κούπες κι αν έχεις σηκώσει, αν η γυναίκα σου πάει για ψώνια, θα πρέπει να περιμένεις όπως όλοι οι άνδρες. Ο Ζιντάν ακόμα περιμένει...

No matter how many Champions Leagues you won. If your wife goes shopping you must wait like everyone.. pic.twitter.com/uGmMokz17b

— Footy Humour (@FootyHumour) September 10, 2018