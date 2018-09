«Αντίο» του Σνάιντερ από την Ολλανδία με φιλική νίκη (pic & vids)

Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής έβαλε τέλος στην καριέρα του με την Εθνική Ολλανδίας! Ο Γοέσλεϊ Σνάιντερ, αποχαιρέτησε τον κόσμο με νίκη, καθώς οι «Οράνιε» επικράτησαν με 2-1 του Περού.

Αυτό ήταν το 134ο παιχνίδι του Σνάιντερ με την Εθνική ομάδα, με τον Ολλανδό να είναι πρώτος σε συμμετοχές και μετά από 15 χρόνια και 31 γκολ είπε το μεγάλο... αντίο. Για την ιστορία, η Ολλανδία επικράτησε με 2-1 του Περού χάρη σε δύο τέρματα του Ντεπάι στο 60' και στο 83', ενώ οι Περουβιανοί είχαν ανοίξει το σκορ στο 13' με τον Ακίνο.

Wesley Sneijder officially signs off from the Dutch national team pic.twitter.com/MSr2JD2b0w

— B/R Football (@brfootball) 6 Σεπτεμβρίου 2018