Σνάιντερ: «Καμπ στην Λέσβο για τα παιδιά των προσφύγων»

To Ιδρυμα που φέρει το όνομα του τεράστιου Γιόχαν Κρόιφ, το «Johan Cruyff Foundation» συνεχίζει να δείχνει το εξαιρετικό κοινωνικό του πρόσωπο. Πριν λίγες ημέρες, ο Γουέσλι Σνάιντερ, έγινε ένας από τους βασικούς πρεσβευτές του και η κινητοποίησή του ήταν άμεση, όπως και οι ενέργειές του στα γήπεδα. Ο Ολλανδός ανέλαβε δράση προκειμένου να συλλέξει -μέσω δωρεών- το απαιτούμενο χρηματικό ποσό, ώστε να πετύχει τον πρώτο στόχο που έθεσε αναλαμβάνοντας αυτή την θέση. Μάλιστα, ο σκοπός του έχει άμεση σχέση με τη χώρα μας, μιας και ο Σνάιντερ, συγκεντρώνει χρήματα για να δημιουργήσει καμπ ποδοσφαίρου για παιδιά στην Λέσβο!

«Είμαι υπερήφανος που έγινα πρεσβευτής του "Johan Cruyff Foundation"! Πιστεύω ότι είναι εκπληκτικό να βοηθάς παιδιά, που θέλουν να εξελιχθούν μέσω του αθλητισμού. Όνειρό μου, είναι να δημιουργήσουμε ένα ποδοσφαιρικό καμπ (σ.σ. Cruyff Court) κοντά στο Κέντρο υποδοχής προσφύγων, στο ελληνικό νησί της Λέσβου και σε συνεργασία με το Foundation and the Movement on the Ground Foundation του Τζόνι ντε Μολ. Ειδικά τα παιδιά των προσφύγων, χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο για να παίζουν. Θα με βοηθήσεις; Κάνε μία δωρεά» τόνισε.