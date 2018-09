Με μια μικρή έπνευσή του, ο Γάλλος νυν βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα του Βελγίου (αφού δεν προχώρησε το θέμα της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της Μπορντό), χάρισε ένα τρομερό βίντεο στο διαδίκτυο και εννοείται ότι δεν άργησε να διαδοθεί παντού...

Απολαύστε τον «Τιτί»:

Still got it @thierryhenry pic.twitter.com/gGjVbLZOSM

— COPA90 (@COPA90) September 6, 2018