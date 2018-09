Ο Μάντζουκιτς έστειλε τη φανέλα του στον φωτογράφο που «γκρέμισε» στους πανηγυρισμούς με την Αγγλία (pic)

Ο Μάντζουκιτς όταν σκόραρε το νικητήριο γκολ απέναντι στην Αγγλία πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους συμπαίκτες του στη γωνία, «γκρεμίζοντας» κατά λάθος και έναν φωτορεπόρτερ, ο οποίος πάντως παρά την πτώση του, συνέχισε να τραβάει φωτογραφίες απτόητος.

Ο Κροάτης άσος δεν ξέχασε τον φωτογράφο και του έστειλε τη φανέλα του, σε μία πανέμορφη κίνηση από τον επιθετικό της Γιουβέντους.

This is the gift that Croatian player Mario Mandžukić sent me #CroatiaFullOfLife #ElSalvador #Salvadoreños #Croatia #Opatija #Croacia pic.twitter.com/m3Zz666CYO

— Yuri Cortez (@YuriYurisky) 6 Σεπτεμβρίου 2018