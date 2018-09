Το πρωί σχολείο, το βράδυ ντεμπούτο στο αγγλικό ποδόσφαιρο και MVP!

Ο πιτσιρικάς, όσο οι υπόλοιποι συμμαθητές του έκαναν διακοπές το καλοκαίρι, εκείνος ακολουθούσε τις προπονήσεις της Ρότσντεϊλ και ο κόουτς, Κιθ Χιλ, του έδωσε την ευκαιρία, στο ματς με αντίπαλο τη Μπέρι από τη LeagueOne, το βράδυ της Τρίτης, για το Checkatrade Trophy.

Πέρασε στο ματς με αλλαγή, αυτομάτως έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε επίσημο ματς για την ομάδα του, ενώ, με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και τη νίκη με σκορ 2-1, αναδείχθηκε MVP και παρέλαβε το βραβείο του!

Εννοείται πως όπως το έκανε και το πρωί της ημέρας του αγώνα, έτσι και την αμέσως επόμενη μέρα, βρέθηκε κανονικά στην τάξη για να παρακολουθήσει τα μαθήματά του!

Μπράβο ρε μικρέ...

Start back school on Tuesday after the summer holidays

Make your first team debut aged 15 the same evening

Be part of a 2-1 win over local rivals

Receive the Man of the Match award

Become the club's youngest ever debutant

Congrats, Luke Matheson!#RAFC pic.twitter.com/bo0SyZQ0eP

— Rochdale AFC (@officiallydale) September 5, 2018