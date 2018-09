Ο φορ της Νάπολι περίμενε τον νυν επιθετικό της Νις πίσω από την κουρτίνα του δωματίου στο οποίο διαμένουν μαζί σε αυτή τη συγκέντρωση της «σκουάντρα ατζούρα» και πετάχτηκε ακριβώς όταν έπρεπε για να κατατρομάξει τον Μπαλοτέλι!

Ο «super Mario» πήρε μια από τις μεγαλύτερες τρομάρες της ζωής του και... απείλησε να κλωτσήσει τον Ινσίνιε, όμως την είχε πάθει για τα καλά.

Insigne up to no good

Wait for itttt... pic.twitter.com/ran3RQbE2n

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) September 4, 2018